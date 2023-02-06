تحدث لاعب فلامنجو البرازيلي ديفيد لويز عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الهلال، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وقال لويز في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي:”الهلال فريق قوي ويستحق التواجد في كأس العالم للأندية، لذلك علينا أن نصنع الفارق إذا أردنا التواجد في النهائي”.
وأضاف:”يجب أن نلعب غداً بروح الفريق الواحدة، حتى نتمكن من الفوز على الهلال”.
وتابع:” نتطلع للمضي قدماً، وأنا سعيد للمشاركة في هذه البطولة، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز غداً”.
ويستعد الهلال لمواجهة أمام فلامنجو، مساء غدا الثلاثاء، ضمن منافسات نصف نهائي مونديال الأندية.
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