أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية رفع شكوى مالية من قبل مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور للنظر في معاش الضمان في حال تحقق المستفيد من وجود نقص في المبلغ المستحق.

وأوضحت الوزارة أن رفع الشكوى المالية يبدأ بتاريخ 10 من كل شهر ميلادي بعد إيداع المعاش، ولمدة 30 يومًا، ويتم من خلالها مراجعة الشكوى، وتوضيح أسباب النقص إن وُجدت.

وأشارت الوزارة إلى أن تحديد قيمة المعاش الشهري يخضع للمراجعة الشهرية، ويتأثر بأي تغيُّر يُعرض على حالة الأسرة، مثل: تغيُّر دخل أحد أفراد الأسرة، سواء بوجود وظيفة أو تركها، ونقص أو زيادة في عدد أفراد الأسرة، وتغيُّر في الأصول والممتلكات.