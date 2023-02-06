قال مدرب فريق الهلال، رامون دياز، أنه فريقه انتصر بإستحقاق وجدارة أمام الوداد المغربي، وأن فريقه لديه كامل الإمكانيات لقلب الموازين أمام فلامينغو.

وأضاف أن فريقه لديه مطوح عالي للفوز غداً، وأن فلامينغو فريق كبير، لكن لدى الهلال فرصة للمضي قدماً يجب أن ينتهزها.

وأكد، في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فلامينغو، أن فلامينغو لديهم إمكانيات هجومية كبيرة، لذلك يجب أن يركزوا على أن لا يرتكبوا الأخطاء في الدفاع.

ولفت إلى أن تواجد الهلال بهذه النسخة من البطولة يعد ثالث، ولم يسبق للنادي الوصول للمباراة النهائية، وهذا أكبر حافز بالنسبة لهم.