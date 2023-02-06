وجه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، رسالتين لمرضى السرطان والمتعافين.

وقال أمير المنطقة للمتعافين :حمدا لله على سلامتكم وأنتم الآن تبدأون مرحلة جديدة بعد العلاج والتعافي فتوكلوا على الله وانطلقوا في حياتكم وبثوا في نفوس المرضى الطمانينة من تجاربكم.

كما وجه كلمة للمرضى، حثهم فيها على حمدالله على ما أصابهم وهو ابتلاء من الله , كما حثهم على ممارسة حياتهم بكل تفاؤل واطمئنان .