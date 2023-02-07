صرح الإعلامي الرياضي محمد البكيري، بأن لاعبي الهلال من أكثر العناصر التي استٌنزفت في مشاركات المنتخب الوطني، وهو فعل ما لم يكن يستطيع فعله لو كان في أفضل ظروفه.

وبخصوص عدم استثناء الهلال بسبب مشاركته في مونديال الأندية على غرار تأجيل مباريات الأهلي المصري والوداد المغربي، قال البكيري: “الاتحاد السعودي لكرة القدم عنده حساسية أن يكون محل جدل بين الكتل الجماهيرية وصراعات وتكتلات الأندية لذلك يتخلى عن واجباته”.

وأضاف: “من هذا الباب يحاول اتحاد الكرة التهرب من أي مسؤولية واضحة وصريحة لأي ممثل، على عكس تأجيل نهائي كأس مصر حتى يكون الأهلي المصري في وضع أفضل وكذلك تم دعم الوداد المغربي، قبل مونديال الأندية، وهذا ما لم يٌفعل مع الهلال”، مشيرا إلى أن عدم مساعدة الاتحاد السعودي انعكس على الهلال بشكل إيجابي، مؤكدا أن اتحاد الكرة يجب أن يكون أشجع وأقوى من الفرق.