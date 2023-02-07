تحدث الأديب والإعلامي محمد رضا نصرالله، عن قصة تعرضه للعنصرية في قناة MBC بسبب جنسيته السعودية.

وقال محمد رضا:”عندما بدأ يسجل كانت المقابلة الأولى مع محمود رياض وزير الخارجية في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر بعدها أصبح أمينا عاما بجامعة الدول العربية، ومع محمد مفتاح وهو مفكر نقدي مغربي”.

وأشار:”عندما كانت ترسل المواد من الرياض، كان الإخوان هناك في لندن يحذفون سؤالي بالمونتاج، فكان الحوار يأتي مثلا: “لقد سألنا فلان كذا وجاءت الإجابة كذا وأنا كنت مغيب وغير موجود حتى بدون صورة “، مبينا أنه كان يظهر بدون شماغ وعقال

ولفت: الملك فهد الله يرحمه شاهدني ذات مرة بالصدفة موجود في الكادر، فقال إن نصر الله متواجد فطلب وقتها سؤاله وجواب الضيف، موضحا: كان هناك محاولة لتفتيت الصورة النمطية عن السعودية والسعودي.