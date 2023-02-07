كشفت منصة بلدي، عن تسجيل 1639 بلاغا من المواطنين عن الخدمات المقدمة خلال الربع الرابع من العام الماضي تتضمن 6 مشاكل.

وتضمنت الشكاوى الأكثر شيوعا خلال الربع الرابع من عام 2022 على منصة بلدي، أولا: لا يمكن لموظفي الرقابة اللاحقة في البلديات إلغاء طلب تعديل الرقابة، وثانيا: ظهور ملاحظة «عدم الارتباط لأن تاريخ العقد يشير إلى انتهائه.

وشملت أيضا.. ثالثا: لا يمكن التقديم على خدمة إصدار شهادة إشغال للرخص القديمة، ورابعا: لا يمكن إصدار تقرير فني على رخصة بناء، خامسا وسادسا: مشكلة إلزامية مرفق معاملة الاشتراطات مطلوب بأمانة العاصمة المقدسة