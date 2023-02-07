تحدثت مواطنة، عن تجربة عملها في مهنة صناعة الكليجا، كاشفة عن دخلها اليومي خلال المهرجانات.

وقالت المواطنة، إنها ورثت مهارة صناعة وإعداد الكليجا من والدتها، مشيرة إلى أنها تعمل في هذه المهنة منذ 20 عاما.

وتابعت أنها تشارك حاليا في مهرجان الكليجا بالقصيم، لافتة إلى أنها تعمل بمفردها وتساعدها زوجة ابنها، مبينة أن هذه المهنة تدرّ عليها في المهرجانات ما بين 800 – 1200 ريال يوميا.