حذر الدكتور عبدالله السلمان المستشار الأسري، الزوجات من تصرف يجعل الزوج تحت ضغط مستمر ونكد.

وقال عبدالله السلمان: بعضُ الزوجات ولعلهن قليلات إذا حصلت زلة على زوجها واعتذر منها ووعدها بعدم تكرار ذلك نهائياً ؛ وهي لا تكاد تحصي إيجابياته منذ تزوجها ، لكنها بزلةٍ واحدة تكثر من لومه عليها كلما دخل بيته ؛ بل وحتى وهو في عمله ، لدرجة يصبح تحت ضغط مستمر ، ونكد.

وتابع: احذري فتح ملفات اتفقتي مع زوجك على تقفيلها ، ولا تكثري عتابه على خطأ اعتذر منه ؛ بدعوى : إيش مبررك لهذا الخطأ وانا مو مقصرة عليك بشيء، ناصحا:”كوني داعمة لزوجك وركزي على جوانبه وصفاته الزينة وكذلك مبادرته للاعتذار وطلب السماح منك، وما حدث أصبح جزء من القدر لا يمكن إزالته.. اصفحي”.