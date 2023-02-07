كشفت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: المكتب التنفيذي (الرياض)، سائق قطار (جدة)، باحث قانوني أول (الدمام).

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 6 فبراير 2023م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 فبراير 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة سار