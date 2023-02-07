أوضح الشيخ عبد الرحمن السند حكم من استمع لكلام به ألفاظ كفرية، وأنكر بقلبه دون مغادرة المجلس.

وقال السند :”من رأى منكرا وجب عليه أن يغيره، وفقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم” من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه”.

وأضاف” فالانكار بالقلب أدنى درجات الواجب، فلا يجب على المسلم أن يرى منكرا ولا يغيره، فإن كان الإنسان قادر بالتغيير بيده فليفعل وإن عجز فبلسانه وإن عجز فبقلبه”.