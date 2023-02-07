أكد الناقد الرياضي منار شاهين، أن نادي الهلال عالمي “من الملعب” ويملك شخصية البطل دائما.

وقال منار شاهين، خلال برنامج “المنتصف” عبر قناة “الإخبارية”، أنك تشعر أن الشخصية والهيبة والقوة في الملعب تشرب للاعبي الهلال في جميع الفئات السنية.

وأشار الناقد الرياضي، إلى أنه جميل أن مدرب الهلال رامون دياز لديه الثقة بلاعبيه في المباريات القادمة ولكنه يتمنى أن لا تصل إلى حد الغرور، لافتًا إلى أن طريقة لعب نادي فلامنغو مقاربة للعب الهلال.