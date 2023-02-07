أوضح نايف بن عبد المحسن الراجحي أنه غير صحيح أن الدبوس انسحب من أجل فوزهم بالشداد، مشيراً إلى أنه لم يكن بينهم أي تحالف.

وقال الراجحي :” مهر الشداد بالملايين والدخول في المنافسة صعب، والتي تعتبر أعلى فئة في مهرجان الملك عبدالعزيز”.

وتحدث الراجحي عن “شراسة المنافسة مع “بن عودة”، قائلة، “مزايدة الـ 100 هي اللي فرقت في الشداد” ولم نتعاون ضد بن عودة وهناك حوكمة ورقابة قانونية من قبل نادي الإبل.

وأشاد الراجحي بإبن عودة مشيراً إلى أن شخصيته إعلامية ومناسبة لهوليوود وصعب أن تجدها في الممثلين.

فيديو | نايف الراجحي ابن #راعي_الشداد: "بن عودة" شخصيته إعلامية ومناسبة لهوليوود وصعب أن تجدها في الممثلين#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل#الراصد pic.twitter.com/xctaTuww5X — الراصد (@alraasd) February 6, 2023

فيديو | "نايف الراجحي" يتحدث عن شراسة المنافسة مع "بن عودة".. ويقول "مزايدة الـ 100 هي اللي فرقت في الشداد" ولم نتعاون ضد بن عودة وهناك حوكمة ورقابة قانونية من قبل نادي الإبل#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل#الراصد pic.twitter.com/2TmO0R6iVn — الراصد (@alraasd) February 6, 2023