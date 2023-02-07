ظهر مواطن سوري في حالة انهيار وبكاء بعدما فقد 12 شخصا من عائلته، فارقوا الحياة أسفل أنقاض المنازل التي انهارت جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا.

وكشف مقطع فيديو، عن المواطن السوري وهو يحمل طفلًا في حالة صعبة ويبكي بحرقة، بينما تحيط به الأنقاض الناجمة عن الزلزال المدمر من كل جانب.

وكان الرجل يبكي ويتألم على خسارته وينعي عائلته الراحلة تجت الأنقاض قائلًا: “كسروا ظهرنا، الحمد لله على كل حال”، بينما ظهر صوت أحد المحيطين به يقول: “الولد صف من دون أهل”، ليرد السوري المكلوم:”نحنا بإذن الله أهله”.

ومن الجدير بالذكر، أنه أدى الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا إلى انهيار العديد من المباني السكنية، وأسفر عن مقتل المئات وإصابة الالآف، ويعد الأعنف منذ زلزال 1992، حيث بلغت شدته 7.8 ريختر.