وثق مقطع فيديو مؤثر لسوري وهو يودع طفله في شمال سوريا جراء الزلزال الأخير الذي وقع.
وأظهر المقطع الأب السوري وهو يجهش بالبكاء على وداع طفله التي لقت مصرعها جراء الزلزال .
وبيّن المقطع أيضًا التفاف الكثير حوله محاولين تهدئته والوقوف بجواره .
يُذكر أن منظمة الصحة العالمية، حذّرت اليوم الثلاثاء، من احتمال تضرر ما يصل إلى 23 مليون شخص من الزلزال المدمر الذي أودى بحياة الآلاف في سوريا وتركيا.
"وجعت قلبي".. مشهد مؤثر لسوري يودع طفله في شمال البلاد جراء الزلزال الأخير#زلزال_تركيا #العربية pic.twitter.com/S7TkVooCzJ
— العربية (@AlArabiya) February 7, 2023
قسم بالله انفطر قلبي و بكيت 😢💔😢💔 رحماك ربي رحماك ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون 😭💔😭💔