وثق مقطع فيديو مؤثر لسوري وهو يودع طفله في شمال سوريا جراء الزلزال الأخير الذي وقع.

وأظهر المقطع الأب السوري وهو يجهش بالبكاء على وداع طفله التي لقت مصرعها جراء الزلزال .

وبيّن المقطع أيضًا التفاف الكثير حوله محاولين تهدئته والوقوف بجواره .

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية، حذّرت اليوم الثلاثاء، من احتمال تضرر ما يصل إلى 23 مليون شخص من الزلزال المدمر الذي أودى بحياة الآلاف في سوريا وتركيا.