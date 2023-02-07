يستعرض مؤتمر “ليب23” أحدث الاكتشافات والاختراعات في قطاعات تقنية مختلفة، ومنها سيارة الهيدروجين.

وأوضح تقرير لقناة “العربية”، أن هذه السيارة تعمل بالهيدروجين وهي ذاتية القيادة وتعمل بتقنيات ذكية وحساسات تعمل على قيادة هذه السيارة وفق جدول زمني معين وخطة ومسار معين.

ويعد أبرز ما يميز هذه السيارة هو الهيدروجين الذي تعمل به وهو طاقة متجددة وتستعرضها الشركة أمام الحضور بالمؤتمر.