تحدثت المخترعة “بشاير زكي” عن اخترعها للغة LPSC الكتابية لافتًا أنها تعتمد على اللغة الإنجليزية .

وقالت زكي، خلال مداخلة على برنامج صباح السعودية المُذاع على القناة السعودية:” أن ميدالية نائب المستشارين من جامعة نوتنغهام البريطانية، تمنح سنويًا للطلاب المتميزة .

وأفادت بأنها حصلت على الميدالية بسبب اختراعها لسماعات سفر الضغط الجوي والتي تمنع ألم الأذن أثناء ركوب الطيارة .