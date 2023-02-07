تحدثت المخترعة “بشاير زكي” عن اخترعها للغة LPSC الكتابية لافتًا أنها تعتمد على اللغة الإنجليزية .
وقالت زكي، خلال مداخلة على برنامج صباح السعودية المُذاع على القناة السعودية:” أن ميدالية نائب المستشارين من جامعة نوتنغهام البريطانية، تمنح سنويًا للطلاب المتميزة .
وأفادت بأنها حصلت على الميدالية بسبب اختراعها لسماعات سفر الضغط الجوي والتي تمنع ألم الأذن أثناء ركوب الطيارة .
#صباح_السعودية | المخترعة "بشاير زكي" تحدثنا عن اخترعها للغة LPSC الكتابية المشفرة. #قناة_السعودية pic.twitter.com/1UU40CHyz6
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) February 7, 2023
#صباح_السعودية | "بشاير زكي" مخترعة سعودية حاصلة على ميدالية نائب المستشارين من جامعة نوتنغهام البريطانية. #قناة_السعودية pic.twitter.com/aMn14Bn5h3
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) February 7, 2023
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