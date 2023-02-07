أوضحت الدكتورة غادة بن سيف استشارية الأمراض الجلدية واضطرابات الشعر الأضرار التي يتعرض لها الشعر مع تغيرات فصول السنة.

وقالت غادة بن سيف :” الجلد يتأثر بالجو ومع تغيرات فصول السنة فالبشرة الدهنية في الصيف قد تكون عادية او جافة في الشتاء، وكذلك تتأثر بالتغذية، لذلك العناية بالبشرة والشعر في الصيف يختلف بشكل بسيط عن العناية بهما في الشتاء، لذلك من الضروري الإبتعاد عن المنتجات التي تسبب جفاف للبشرة أو الشعر فالشتاء يحتاج منتجات مرطبة أكثر مش الصيف “.

وأضافت” أبرز المشكلات التي تواجه الشعر هي سوء المعاملة، كما أن الصبغات من المواد المضرة للشعر، إضافة إلى أن استخدام المعالجات ولفترة واحدة يؤدي لنتائج سلبية أيضا على الشعر “.