أقدم عدد من السجناء الأتراك في مدينة ملاطيا، على محاولة استغلال الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في تركيا، أمس الاثنين، للفرار من السجن، لكن محاولاتهم باءت بالفشل بعد ما تفطن لهم حراس السجن.

وكشفت وسائل إعلام تركية أن السجناء استغلوا وقوع الهزات الأرضية للفرار، لكن الحراس تفطنوا لهم وهم في طريقهم للخروج، وأحبطوا هذه المحاولة.

وتعرض عددا من المناطق التركية لزلزال مدمر أمس الاثنين، بلغت قواته 7.4 درجات، تسبب في دمار كبير وأسفر عن مقتل أكثر من 3600 شخص وإصابة نحو 16 ألفا آخرين، هذا ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ متواصلة حتى الآن.