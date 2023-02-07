“المسند” يُعلق على شيء غريب حدث بالرياض وقت وقوع زلزال تركيا (فيديو)

وثّق مقطع فيديو، حدوث شيء غريب داخل مسبح بأحد المنازل بمدينة الرياض، بالتزامن مع وقوع الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا فجر الاثنين، على الرغم من أنه لم ترصد أي هزات بالمملكة.

وسمع في المقطع الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، صوت رجع يقول:” إنه شعر بينما يجلس بجوار المسبح في تمام الساعة الرابعة و26 دقيقة فجر الاثنين، نفس توقيت حدوث الزلزال بتركيا بجسم ضخم يسقط في المسبح مما أدى إلى اهتزاز المياه.”

وأضاف :” أنه خرج إلى الشارع وقتها، وعلى الرغم من أن الهواء كان خفيفًا والفلاتر لم تكن تعمل في ذلك الوقت، ما يؤكد عدم تسببها باندفاع المياه، إلا أن المياه صعدت على البلاط وعادت إلى المسبح.”

وأفاد بأنه عقب ذلك علم بكارثة الزلزال في تركيا، وتساءل عن إمكانية وصول تأثيره إلى المملكة.

ومن جانبه، علّق أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقاً”، الدكتور عبدالله المسند على القطع قائلاً:” الوصف المرفق في المقطع علمي وصحيح، وليس مبالغة أو وهمًا”، لافتًا أن موجات الزلزال القوي تسافر لآلاف الكيلومترات، وتضعف كلما ابتعدت عن مركز الزلزال.. هذا والله أعلم”.

والجدير بالذكر أن المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية، طارق أبا الخيل، أعلن أن المملكة لم تتأثر بالزلزال وذلك لبعد المسافة ما بين موقع الزلزال وحدود المملكة التي تتجاوز 1000 كيلومتر.