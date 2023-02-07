شاهد.. انهيار مبنى “مقاوم للزلازل” جراء زلزال تركيا المدمر

وثق مقطع فيديو لحظة حدوث انهيار جزئي لمبنى دشن حديثاً جرّاء الزلزال المدمر في تركيا رغم الإعلان عنه بأنه “مقاوم للزلازل”.

وكانت حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا وبلغت قوته 7,8 درجة ارتفعت إلى 2921 قتيلا، بحسب إدارة الطوارئ والكوارث التركية.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية المؤكدة لأعداد القتلى بتركيا وسوريا إلى 4365 حتى الآن.