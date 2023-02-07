تعطي حالة الفم نظرة ثاقبة على الأسنان واللثة واللسان وحتى الأنفاس، كما أنها قد تعكس مدى صحتنا الجسدية، ويمكن أن يؤدي تجاهل الأعراض أو تجنب العلاج إلى مخاوف أكثر خطورة، سواء بالنسبة لصحة الفم أو الصحة العامة. لذلك، حان الوقت للبدء في الانتباه إلى ما يحاول فمك إخبارك به عن صحتك.

وأوضحت الدكتورة أوشينا أوكوي، طبيب الأسنان التجميلي في londonsmiling.com إنه بالإضافة إلى الأشياء المعتادة مثل تسوس الأسنان وأمراض اللثة، يمكن أن يخبرنا فمنا ما إذا كنا مصابين بالسكري وأمراض القلب ومجموعة من الحالات الصحية الأخرى.

وأضافت الدكتورة أوكوي: “إن العناية بابتسامتك لا تتعلق فقط بالجماليات، يمكن لصحة أسنانك ولثتك أن تحدث فرقا في الطريقة التي تشعر بها وتؤثر على مناعتك”.

وتابعت: “اللسان السليم يجب أن يكون لونه ورديا فاتحا. ويمكن أن تكون البقع البيضاء على لسانك علامة على العديد من الأشياء اعتمادا على شكلها. واللون الذي يشبه الجبن هو على الأرجح مرض القلاع. ويمكن أن تتراوح الأسباب من سوء صحة الفم حيث تتكاثر البكتيريا، إلى الأدوية مثل المضادات الحيوية، وأجهزة الاستنشاق للربو، وجفاف الفم بسبب الأدوية مثل مضادات الاكتئاب وأدوية ضغط الدم”.

ومن المحتمل أن يتسبب نظام المناعة المجهد، الناجم عن مرض السكري أو السرطان على سبيل المثال، في ظهور بقع بيضاء على اللسان، مضيفة: “اللسان الأصفر قد يعني مشاكل في الكبد بينما اللسان الأزرق أو الأرجواني قد يكون علامة على مشاكل في القلب. وإذا لاحظت هذه الألوان، فقم بزيارة طبيبك في أسرع وقت ممكن”.

وذكرت الدكتورة أوكوي أن اللسان الأسود المشعر يرجع عادة إلى تراكم البكتيريا، خاصة عند المدخنين. وتنصح: “من المهم استخدام مكشطة اللسان”، مستطردة: “اللسان الأسود شائع أيضا لدى الذين يتناولون البزموت سبساليسيلات (بيبتو بيسمول) وهو دواء شائع يتناوله الناس لعسر الهضم وحرقة المعدة والإسهال والغثيان. ويزول اللسان الأسود بمجرد التوقف عن تناول الدواء”.