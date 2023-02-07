فيديو يفطر القلوب لسورية تلد طفلها تحت الأنقاض وتفارق الحياة

في مشهد يفطر القلوب، تداول نشطاء فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة ولادة طفل تحت الأنقاض في حلب ثم فارقت الأم الحياة بعد ولادتها مباشرًا.

وأصبح هذا المقطع هو الأكثر تداولا عبر منصات السوشيال ميديا، وسط دعوات الآلاف لها بالرحمة للأم ولطفلها بحياة خالية من تلك المشاهد العصيبة، التي عاشها الشعب السوري عقب حدوث الزلزال

وضرب زلزال مدمر تركيا وسوريا فجر الإثنين، والذي وصف بالأكثر عنف منذ عام 1999 وبلغ قوة الزلزال 7.8 درجة، وسبب في انهيار آلاف المباني والمنازل السكنية، وأسفر في مقتل إصابة آلاف الأشخاص.