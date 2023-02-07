أوضح مشرف مركز الدراسات الزلزالية في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله العمري أن زلزال سوريا وتركيا له ارتدادات تستمر إلى 3 أيام قد تصل إلى البحر الأحمر

وقال العمري:” الزلازل لا تقتل البشر وإنما يقتل البشر نوعية المنازل التي يقطنوها، كما أن سوريا وجنوب تركيا آيلة للسقوط وضعيفة من الناحية الهندسية وليست مقاومة للزلازل”

وأضاف “هناك أيضا مايسمى بصدع البحر الميت الذي يمتد من منطقة نيوم بالمملكة ثم يمر بعدة دول عربية إلى أن يصل لتركيا ثم ينحرف شرقا وحين ينحرف شرقا فإن هذه المناطق ان وقع زلزال بأحد منها تتأثر باقي المناطق بها ”