أعلن مستشفى شقراء العام عن توفر وظيفة (حارس أمن) للعمل بعقد مع شركة الصيانة والتشغيل.

واشترط المستشفى:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

– التسجيل في التأمينات الاجتماعية لحساب شركة الصيانة والتشغيل.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– حسن السيرة والسلوك.

– متفرغ للعمل.

علماً بأن التقديم بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/07/16هـ الموافق 2023/02/07م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/07/20هـ الموافق 2023/02/11م.

وللتقديم تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): من هنــــــــــــــــــــــا