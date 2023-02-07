أعلن مستشفى شقراء العام عن توفر وظيفة (حارس أمن) للعمل بعقد مع شركة الصيانة والتشغيل.
واشترط المستشفى:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
– التسجيل في التأمينات الاجتماعية لحساب شركة الصيانة والتشغيل.
– اجتياز المقابلة الشخصية.
– حسن السيرة والسلوك.
– متفرغ للعمل.
علماً بأن التقديم بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/07/16هـ الموافق 2023/02/07م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/07/20هـ الموافق 2023/02/11م.
وللتقديم تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): من هنــــــــــــــــــــــا
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