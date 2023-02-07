“مكافحة المخدرات” تعلن نتائج القبول النهائي للوظائف العسكرية “رجال”

أعلنت مكافحة المخدرات مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للوظائف العسكرية (رجال) على رتبة وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي، للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت أن متطلبات التحضير، إحضار أصل المؤهل الدراسي والسجل الأكاديمي الذي تم التقدم به على الوظائف العسكرية (أصل شهادة الثانوية العامة، أصل شهادة الدبلوم، أصل شهادة البكالوريوس)، مع صورتين منها.

كما يتطلب إحضار أصل بطاقة الأحوال مع 3 صور منها مكبرة، وحلاقة الشعر رقم “صفر”، و4 بدل رياضية لون أزرق مع وجود سحاب للجيب مثبت على جانبها الأيمن ولوحة اسم رباعي كما هو مكتوب في الهوية الوطنية ومكتوب باللون الأسود خياطه على اللبس الرياضي.

الاستعلام من هنا

https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/job-result/!ut/p/z1/jZDNDoIwEISfxSfo0BYKx1LlR0EIP4K9mJ4IiaIxxueX6E0iMrfNfpPdGaJJS_Rgnn1nHv11MOdxPmrnZKtcxW7KrGyf-Igpi0JOK8ClpHkDiDmPLE53KFMJGUTBeksFEDKix7UCNp5vSWTCE4jZoQpz5AwQE79dKEjHqUPuFOCJtdD_QxLL_DOAXpJ_BtDz7zVEf5CZBr-AaUX_jpTmTm6XelSLPu9WL81Xx08!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?uri=nm:oid:Z6_5CPCI8M31ONLB0I23HG42T0082