أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، حالة الطوارئ في 10 ولايات لمدة ثلاثة أشهر، وإعلان تلك الولايات مناطق منكوبة، بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق واسعة من تركيا، فجر الاثنين، وراح ضحيته آلاف القتلى والمصابين.

وقال أردوغان في خطاب متلفز: “قررنا إعلان حالة الطوارئ في 10 ولايات وإعلانها مناطق منكوبة، على أساس الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب المادة 119 من الدستور، من أجل ضمان أن عمليات البحث والإنقاذ والدراسات اللاحقة يمكن إجراؤها بسرعة، وبهذا القرار سننهي العمليات الرئاسية والبرلمانية سريعا”، بحسب ما نقلته وكالة أنباء “الأناضول” التركية الرسمية.

وأضاف أردوغان: “نواجه إحدى أكبر الكوارث ليس في تاريخ جمهوريتنا فحسب، بل في منطقتنا والعالم”،

وأعلن أردوغان تعليق الدراسة في عموم البلاد حتى 13 فبراير، وفي مناطق الكارثة حتى 20 من الشهر نفسه.

وكشف أردوغان عن إنقاذ أكثر من 8 آلاف شخص من تحت أنقاض المباني والمؤسسات التي انهارت وتهدمت بسبب الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر.