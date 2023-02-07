أشاد المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بنادي الأهلي المصري، مؤكدا أن فريقه يسعى للفوز عليه في المباراة التي ستجمعهما يوم غد ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وقال إن الأهلي يملك تاريخا كبيرا مع كرة القدم وهذا يزيد من احترامهم له، مضيفا كلا الفريقين سيلعبان من أجل الفوز، لافتا إلى أن الفريق المصري يملك مشجعين متحمسين يملؤون المدرجات: كما أنهم أيضا لديهم مشجعين أيضا في المغرب.

وتوقع أن تكون المباراة يوم غد مباراة رائعة وممتعة، مؤكدا أن لديهم طموح كبير يواجهه بعض تشاؤم من الجماهير في بقية منافسات الموسم، إلا أنهم يملكون تركيزا كبيرا في هذه البطولة، التي سيكون الفوز بها له تأثير كبير عليهم.