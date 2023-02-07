قال سيرجيو سواريز، لاعب نادي الهلال السابق، إن الهلال بدنياً أكثر جاهزية من فريق فلامنغو في المباراة التي سقام اليوم ضمن منافسات كأس العالم لأندية، مبررا ذلك لكون أن الهلال في منتصف الموسم، بعكس فلامنغو الذي بدأ موسمه الشهر الماضي ولم يلعب إلا مباريات قليلة.

وتابع :”الهلال لديه ميشائيل وسالم و ماريغا سيشكلون ضغط على دفاعات فلامنغو ولا ننسى أن الهلال هو القاعده للمنتخب”.

وقال إن الهلال نادي بنى نفسه بنفسه و صنع لنفسه اسم عظيم، كما أنه أكبر نادي في المملكة، ويعد الأكثر جماهيرية في العالم العربي .

وأضاف:”لكم أن تتخيلوا ان ريفيلينو لعب لهم، نادي الهلال صاحب نهج و فكر عالي دائماً منذ التسعينات وما قبل الاحتراف ترى أنه مختلف عن بقية الأندية هناك”.

وأكد أن فريق الهلال لا يمثل أي لاعب، مضيفا أنه يجب أن يكون اللاعب صاحب جوده فنية عالية ليتمكن من الوصول لتشكيلة الهلال.