أوضحت النيابة العامة أنه وفقا لنظام حقوق كبير السن ورعايته، فتكون إعالة كبير السن على الزوج أو الزوجة إن رغبت، فإن تعذر ذلك فعلى أبيه إذا كان قادرا، ثم أحد أولاده الذكور، فإن تعذر فعلى أحد أحفاده الذكور.

وأشارت النيابة إلى أنه حال تعذر ذلك فعلى أحد اخوته الذكور، ويجوز انتقال واجب الإعالة إلى من اختاره كبير السن منهم مع وجود من هو أولى منه.

وبينت أنه في حال عدم قيام أي من أفراد الأسرة بالإعالة فتتولى المحكمة المختصة تحديد العائل من أفراد أسرته على أن يراعي في ذلك مصلحة كبير السن.

ووفقا للنظام فإن عقوبة إهمال رعايتهم تكون بالسجن مدة تصل إلى السنة أو غرامة تصل إلى 500 ألف ريال.