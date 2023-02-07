على خلفية العثور على الغاني كريستيان أتسو، لاعب فريق هاتاي سبور التركي، ومحترف فريق الرائد السابق، تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا أمس الأثنين، تكشفت تفاصيل جديدة.

وكان كريستيان أتسو، قد سقط من المنزل الذي يسكن بداخله تحت الأنقاض مباشرة، وذلك بسبب قوة الزلزال.

وعاش اللاعب تحت الأنقاض لعدة ساعات حتى تم إيجاده من جانب فرق الإنقاذ، لكنهم وجدوه في حالة صحية صعبة.

وتم نقله إلى إحدى المستشفيات فيما لا يزال تانر سافوت، المدير الرياضي لنادي هاتاي سبور، والذي كان رفقة أتسو وقت الزلزال عالقاً حتى الآن تحت الأنقاض.