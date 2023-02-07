وثق مقطع فيديو ردة فعل عفوية من مسن في حائل أخبره وفد سياحي من مشاهير سناب شات بأنهم لم يرتدوا الشماغ في مجلسهم بسبب جولتهم السياحية موجهاً إليهم الاعتذار.

واعتذر منسق الجولة ماجد البركة المسمار لأحد كبار السن عند دعوة الأخير لهم لتناول واجبهم في منزله قائلاً بأنهم لا يرتدون الشماغ والزي الرسمي بحكم جولتهم الميدانية التي تطلبت ذلك في المتنزهات البرية.

ورد المسن عليه بـ”وحلواه” ونزع المسن شماغه وعقاله تضامنًا مع الفريق وتقديرًا لجهودهم في نشر سياحة المنطقة، فقام “المسمار” بتقبيل رأس المسن تقديرًا له على موقفه.