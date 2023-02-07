توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، موجة برد متوسطة القوة وهي الموجة الثامنة منذ دخول الشتاء هذا العام تسبق برياح مثيرة للغبار على معظم مناطق المملكة.

وقال الحصيني: “من الاربعاء 1444/7/17، ألبسوا ولبسوا عيالكم”، مشيرا إلى أن ذروة الموجة يومي الخميس 18 والجمعة 19 رجب، وتخف السبت.

وتابع: “ثم يطرأ ارتفاع طفيف فانخفاض في الحرارة”، مضيفا: “متوقع ان تسجل الحرارة الصغرى في المملكة الشمالية من واحد تحت الصفر الى واحد، والوسطى والمرتفعات بين 3 و 12، والشرقية والمدينة بين 5 و 12، ومكة بين 13 و 19 وجازان بين 22 و 24 درجة”.