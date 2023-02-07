أكد محمد عبدالمنعم، مدافع فريق الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، على أهمية تركيزه وزملائه قبل مباراة ريال مدريد الإسباني المرتقبة، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022 في المغرب.

وقال عبدالمنعم في تصريحات على هامش مران الأهلي الأخير : “نسعى لتقديم مباراة قوية أمام بطل أوروبا وسنبذل قصارى جهدنا؛ من أجل الصعود للمباراة النهائية لمونديال الأندية”.

وأضاف: “لا يوجد مستحيل في كرة القدم، كل ما علينا هو بذل أقصى جهد داخل المستطيل الأخضر؛ من أجل تحقيق الهدف المنشود، وهو الصعود لنهائي مونديال الأندية، لأن هذا هو الهدف بالنسبة لكل اللاعبين والجهاز الفني والمسئولين في النادي والجماهير.

وتابع: “أشكر القائمين على تنظيم بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب الشقيقة، على مساندة الأهلي وتقديم كل سبل الدعم والمساندة لبعثة الفريق، وأتمنى أن يستمر دعم الجماهير المغربية في لقاء ريال مدريد غداً”.