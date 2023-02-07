قال نائب رئيس اللجنة الوطنية اللوجستية راكان العطيشان أن قرار تنظيم دخول الشاحنات بحجز الموعد سيخفف من الزحمة في الرياض.

وأوضح “العطيشان” خلال مداخلة مع برنامج “الراصد” أن قرار تنظيم دخول الشاحنات هو أن يتم السماح للشاحنات بدخول المدينة وقت المنع.

وتابع أن استخدام خاصية حجز الموعد والدخول في أوقات المنع سيخفف من زحام العاصمة.