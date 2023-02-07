تبنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” روبوت لمراقبة المدن الذكية والمحميات.

ويشارت الروبوت الذي تبنته “سدايا” في مؤتمر “ليب 23” التقني الدولي بالرياض، وهو قادر على السير بسرعة 24كم في الساعة، وفقا لقناة “الإخبارية”.

يذكر أن أعمال مؤتمر “ليب 23” انطلقت يوم أمس في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت عنوان “نحو آفاق جديدة”، ويستمر حتى 9 فبراير الحالي.