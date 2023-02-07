ظهر مدرب فريق هاتاي سبور التركي ولكان ديميرل، في مقطع فيديو في بث مباشر يناشد الجهات المختصة في بلاده مواصلة الجهود بلا توقف، لإنقاذ العشرات ممن لا يزالون تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر.

ودخل ديميرل في نوبة بكاء قائلاً : “أود أن ترسلوا جميع الموارد لديكم”، قبل أن ينهار بالبكاء ويناشد متابعيه بصوت متقطع: “أرجوكم، أرجوكم، حبا بالله، الناس يموتون هنا”.

وأضاف : “المأساة نفسها موجودة ليس فقط في هاتاي، ولكن أيضا في المناطق المجاورة، أرجوكم، حبا بالله ساعدونا”.

وتابع: “الجميع هنا في وضع بائس، الجميع يموتون في هاتاي، من فضلكم نريد سيارات إسعاف، الأمور سيئة هنا، لا يمكننا الوصول إلى الناس ولا يمكننا أن نفعل الكثير بمفردنا، نريد المساعدة ما أمكن، أرجو المساعدة في سبيل الله”.