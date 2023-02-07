أعلنت غرفة حائل بالتعاون مع وزارة الصحة وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) توفر 500 فرصة وظيفية تدريبية منتهية بالتوظيف بالقطاع الصحي عبر (ملتقى لقاءات حائل 2023).

وأوضحت الغرفة أن الملتقى سيعقد يومي الأربعاء 2023/02/08م والخميس 2023/02/09م ، في مركز الروشن للمعارض والمؤتمرات من الساعة (9 صباحاً) إلى (12 ظهراً). ومن الساعة (4 عصراً) إلى (9 مساءً).

وسيكون الملتقى في جناح غرفة حائل ويلزم التسجيل قبل الحضور من خلال بوابة (طاقات) عبر الرابط التالي: من هنــــــــــــــــــــــــا