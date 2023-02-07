توقع مختص بالشأن العقاري، ماجد العرابي الحارثي، انخفاض أسعار العقار في الرياض بالتزمن مع طرح الوحدات السكنية في ضاحية الفرسان.

وأكد أن وزارة الشؤون البلديةوالقروية والإسكان تحرص على ضخ الوحدات السكنية ليتوازن مع الطلب مما يخف من حدية الارتفاع ، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج الراصد المذاع على قناة “الإخبارية”.

ونوه بأن أسعار العقارات تتأثر بارتفاع الفائدة، وبالتالي يتقلص قيمة القرض الذي يحصل عليه الفرد، مما يقلل من القوة الشرائية للفرد.

يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان ستطلق قريبًا جدًا أكبر ضاحية سكنية في المملكة “ضاحية الفرسان” التي ستوفر 50 ألف وحدة سكنية وتتسع لأكثر من ربع مليون نسمة.