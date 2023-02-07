أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بدء التقديم في برنامج روّاد سار لعام 2023م، لحملة الشهادة الجامعية للرجال والنساء في التخصصات الهندسية والإدارية.

وتهدف المبادرة إلى تطوير الشباب حديثي التخرج من الجنسين وإعدادهم ليصبحوا قادة المستقبل ليساهموا بفعالية في تحقيق أهداف (سار) ضمن رؤية المملكة 2030 لقطاع النقل والخدمات اللوجستية.

واشترطت الشركة الآتي للتقديم على البرنامج :

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- خريج درجة البكالوريوس فأعلى (2021 أو 2022).

3- المعدل التراكمي لا يقل عن (2.75 من 4) أو (3.75 من 5) أو ما يعادلها.

4- إجادة اللغة الإنجليزية.

5- اجتياز جميع الاختبارات المطلوبة التي تحددها الشركة.

ويمتد البرنامج إلى (12) شهر، منهم (6 أشهر) تدريب على رأس العمل ضمن قطاعات الشركة المختلفة. و (6 أشهر) تدريب على رأس العمل حسب التخصص.

والتقديم بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/07/16هـ الموافق 2023/02/07م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/07/28هـ الموافق 2023/02/19م من خلال الرابط التالي: من هنـــــــــــــــــــــــا