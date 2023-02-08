الأمير عبدالرحمن بن مساعد: المستحيل ليس هلاليًا

علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على تأهل الهلال إلى نهائي ‎كأس العالم للأندية 2022 بعد فوزه على ‎فلامنجو البرازيلي بنتيجة “3-2″.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد: أي مجدٍ عظيم يا هلال .. المستحيل ليس هلاليًا.. فريق ممنوع من التسجيل لفترتين”.

وأشار: يغيب عنه 5 لاعبين من المنتخب السعودي الذي فاز على الأرجنتين في كأس العالم.. مثقل بالإصابات .. ويتأهل لنهائي كأس العالم للأندية في أعظم إنجاز سعودي أمام بطل الليبرتادورس بمستوى عظيم”.

وتابع: مبروك لمولاي الملك سلمان ولسيدي ولي العهد ولكل السعوديين وللهلاليين ومحبيه، انجاز هلالي سعودي عربي آسيوي عظيم .. ولكل من راهن على سقوط هذا العملاق العظيم الهلال أقول : آن لكم أن تعرفوا من هو الهلال..يابعد قلبي يالهلال.