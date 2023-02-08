وثق مقطع فيديو، فرحة لاعبي الهلال داخل غرفة تغيير الملابس وذلك بعد الهلال إلى نهائي ‎كأس العالم للأندية 2022 بعد فوزه على ‎فلامنجو البرازيلي بنتيجة “3-2”.

وبدا في الفيديو، لاعبو الهلال يرددون أهازيج “أوليه أوليه”، ويصفقون ويرقصون في مشهد مليئ بالسعادة الغامرة.

يذكر أن سالم الدوسري سجل هدف المباراة الأول لصالح الهلال في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، ثم أضاف الدوسري الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 9+45، وأحرز الهدف الثالث للهلال لوسيانو فيتتو في الدقيقة 70 من عمر المباراة.