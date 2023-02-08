تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫02736 مقابل الريال الواحد 0٫24832

الدولار: 3٫75183 مقابل الريال الواحد 0٫26655

درهم إماراتي: 1٫02143 مقابل الريال الواحد 0٫97908

ريال يمني: 0٫01500 مقابل الريال الواحد 66٫67194

دينار أردني: 5٫28880 مقابل الريال الواحد 0٫18909

دينار كويتي: 12٫27945 مقابل الريال الواحد 0٫08146

دينار بحريني: 9٫95305 مقابل الريال الواحد 0٫10048

الريال القطري: 1٫03044 مقابل الريال الواحد 0٫97052

الدرهم المغربي: 0٫36579 مقابل الريال الواحد 2٫73398

الجنيه المصري: 0٫12383 مقابل الريال الواحد 8٫07625