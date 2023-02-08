وجه المستشار الأسري عبدالله السلمان نصيحة للزوجة بشأن رفع صوتها على زوجها، محذرا من السب والشتم.

وقال عبدالله السلمان: لا ترفعي صوتك على زوجك فذلك قد يفسره عدم احترام ، واحذري استخدام السب والشتم له أو لأهله مهما كان الخلاف بينكما ، الرباط الذي بين الزوجين مقدس لذا يجمل بهما الوفاء بشروطه ، وتطوير لغة حوار راقية تنتقى فيها الكلمات المعبرة دون تجريح أو سخرية.

وتابع عبدالله السلمان: الاحترام والاهتمام أساسان للأسرة.