وجه المستشار الأسري عبدالله السلمان نصيحة للزوجة بشأن رفع صوتها على زوجها، محذرا من السب والشتم.
وقال عبدالله السلمان: لا ترفعي صوتك على زوجك فذلك قد يفسره عدم احترام ، واحذري استخدام السب والشتم له أو لأهله مهما كان الخلاف بينكما ، الرباط الذي بين الزوجين مقدس لذا يجمل بهما الوفاء بشروطه ، وتطوير لغة حوار راقية تنتقى فيها الكلمات المعبرة دون تجريح أو سخرية.
وتابع عبدالله السلمان: الاحترام والاهتمام أساسان للأسرة.
الزواج قسمة ونصيب
والسعادة في المودة والرحمة
وكله من الله
لو هي بقت على رفع الصوت يا سعادة المستشار كان الازواج في خير فلقد تطور صياحهنْ إلى مدة اليد بالضرب و الركل بالركب و الرفس و البقسسسسس ههههههههههههههههه