سلطت الصحف الأجنبية والعالمية، الضوء على تأهل نادي الهلال إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب نادي فلامنغو، أمس الثلاثاء.

وقالت شبكة “ذا صن” البريطانية: “‎الهلال يصنع التاريخ الليلة حيث أصبح أول فريق سعودي يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية بعد فوزه على فلامنغو.. كانت ركلتي الجزاء التي سجلهما الدوسري وهدف فييتو الرائع كافيين ليحجز العملاق السعودي مكانه في نهائي يوم السبت”.

وجاء تعليق صحيفة “آس” الإسبانية: “انتصر البرازيليون في كأس العالم للأندية 2019، والآن جاء دور العرب. يلعب فلامنغو السبت على المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2022، فيما ينتظر الهلال في النهائي الفائز من مباراة ريال مدريد والأهلي”.

وعقبت صحيفة “ماركا” الإسبانية: “‎الهلال يصع التاريخ امام فلامنغو، لقد حقق الهلال فوزًا مستحقًا على البرازيليين، وسيظهر الفريق السعودي لأول مرة في نهائي كأس العالم للأندية.. انتصار سعودي يذكرنا بفوز المنتخب السعودي 2-1 على الأرجنتين في قطر 2022″.

وذكرت شبكة”سكاي سبورت”: “الهلال في نهائي كأس العالم للأندية بعد تغلبه على فلامنغو 3-2.. فريق رامون دياز

هو أول من يصل إلى نهائيات كأس العالم للأندية بالمغرب.. استسلم البرازيليون للسعوديين الذين تغلبوا على الوداد البيضاوي بركلات الترجيح في الدور السابق”.

وأضافت صحيفة “غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية: “الهلال يذهب إلى نهائي كأس العالم للأندية، ولاعب روما السابق جيرسون يتعرض للطرد ويتسبب في إكمال فريقه المباراة بعشرة لاعبين.. ثنائية سالم الدوسري، بطل الرواية في قطر مع المنتخب السعودي، ترسل الهلال إلى النهائي”.

واستطردت الصحيفة الإيطالية: “من كأس العالم 2022 في قطر إلى كأس العالم للأندية بالمغرب. لقد أحب سالم الدوسري هذه الأجواء وأبدع فيها.. بعد إحرازه هدف الانتصار في نوفمبر ضد الأرجنتين، أطاح الجناح السعودي أيضًا بفلامينغو وقاد الهلال إلى نهائي كأس العالم للأندية”.

وأفاد موقع “sportmediaset” الإيطالي: “كأس العالم للأندية: سقوط فلامنغو والهلال يصل إلى النهائي.. خسر البرازيليون 3-2 في نصف النهائي الأول، وكانت ثنائية سالم الدوسري حاسمة”.

وعلق موقع “يورو سبورت” العالمي: “الدوسري وفييتو يلغيان ثنائية بيدرو.. الهلال يطير للنهائي وفلامنغو يعود للديار.. النتيجة مكافأة ومُستحقة لفريق دياز، بينما كانت ثائية بيدرو عديمة الفائدة لفلامنجو، وكانت البطاقة الحمراء لجيرسون قبل الاستراحة مؤثرة للغاية”.