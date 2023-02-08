أكد الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر أن فريق الهلال شرف الكرة السعودية بإنجازه التاريخي وتأهله لنهائي كأس العالم للأندية عقب الفوز الثمين على فلامنجو البرازيلي في نصف النهائي.

وقال الجاسر :” هذا الأمر الذي يجب أن نؤكد عليه وهو ألا ينزل الهلال عن هذا المستوى ابدا طالما عنده هذه المجموعة وهذه القدرة وكذلك الجماهيرية، فما حدث كان شئ مشرف جدا”.

وأضاف ” قد يكون الهلال جاذبا لبعض اللاعبين العالميين الذين يرغب الهلال في التعاقد معهم، حيث يجدون فريق قادر على أن يفوز على أي فريق بالعالم وقادر على تقديم كرة قدم جيدة “.