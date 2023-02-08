أكد الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر أن فريق الهلال شرف الكرة السعودية بإنجازه التاريخي وتأهله لنهائي كأس العالم للأندية عقب الفوز الثمين على فلامنجو البرازيلي في نصف النهائي.
وقال الجاسر :” هذا الأمر الذي يجب أن نؤكد عليه وهو ألا ينزل الهلال عن هذا المستوى ابدا طالما عنده هذه المجموعة وهذه القدرة وكذلك الجماهيرية، فما حدث كان شئ مشرف جدا”.
وأضاف ” قد يكون الهلال جاذبا لبعض اللاعبين العالميين الذين يرغب الهلال في التعاقد معهم، حيث يجدون فريق قادر على أن يفوز على أي فريق بالعالم وقادر على تقديم كرة قدم جيدة “.
فيديو | الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر: الهلال شرف الكرة السعودية بإنجازه التاريخي#المنتصف pic.twitter.com/HWCYwcfvOU
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) February 7, 2023
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