وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق في عدة تخصصات.
وأوضحت الهيئة أن المسميات الوظيفية:
1- مدير فرع جدة.
(Jeddah Branch Director)
2- خبير تخطيط التدقيق الداخلي وضمان الجودة.
(Internal Audit Planning & QA Lead Expert)
3- أخصائي أول التخطيط والمتابعة.
(Planning and Follow-up Senior Specialist)
4- أخصائي مراقبة الأداء.
(Performance Monitoring Lead Specialist )
5- مدير البرنامج.
(Program Manager)
6- مدير مشروع أول.
(Senior Project Manager)
7- مدير البنية التحتية لأمن تكنولوجيا المعلومات.
(IT Security Architecture and Implementation Director)
8- مدير المشروع.
(Project Manager)
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .
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