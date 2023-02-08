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الاربعاء8 فبراير

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

منذ 26 دقيقة
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كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق في عدة تخصصات.

وأوضحت الهيئة أن المسميات الوظيفية:

1- مدير فرع جدة.
‏(Jeddah Branch Director)
2- خبير تخطيط التدقيق الداخلي وضمان الجودة.
‏(Internal Audit Planning & QA Lead Expert)
3- أخصائي أول التخطيط والمتابعة.
‏(Planning and Follow-up Senior Specialist)

4- أخصائي مراقبة الأداء.
‏(Performance Monitoring Lead Specialist ‎)
5- مدير البرنامج.
‏(Program Manager)
6- مدير مشروع أول.
‏(Senior Project Manager)

7- مدير البنية التحتية لأمن تكنولوجيا المعلومات.
‏(IT Security Architecture and Implementation Director)
8- مدير المشروع.
‏(Project Manager)

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .

 

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