وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق في عدة تخصصات.

وأوضحت الهيئة أن المسميات الوظيفية:

1- مدير فرع جدة.

‏(Jeddah Branch Director)

2- خبير تخطيط التدقيق الداخلي وضمان الجودة.

‏(Internal Audit Planning & QA Lead Expert)

3- أخصائي أول التخطيط والمتابعة.

‏(Planning and Follow-up Senior Specialist)

4- أخصائي مراقبة الأداء.

‏(Performance Monitoring Lead Specialist ‎)

5- مدير البرنامج.

‏(Program Manager)

6- مدير مشروع أول.

‏(Senior Project Manager)

7- مدير البنية التحتية لأمن تكنولوجيا المعلومات.

‏(IT Security Architecture and Implementation Director)

8- مدير المشروع.

‏(Project Manager)

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .