كشفت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: محلل أعمال التمويل، أخصائي التطوير المؤسسي، أخصائي أول التطوير المؤسسي، مدير التدريب، مدير قسم التصميم الميكانيكي، استشاري أول التوريد/ المصادر.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من الثلاثاء الموافق 7 فبراير 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة الفنار