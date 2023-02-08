يبحث المقيمون فى الدول العربية، عن أفضل سيارات من فئات مختلفة للحصول عليها، لذلك إليك مواصفات وأسعار السيارة كيا سورينتو موديل 2023 في المملكة والتى تنتمى إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية .

وتتوفر السيارة كيا سورينتو موديل 2023، بعدد من المحركات أولهم بسعة المحرك 2.5 لتر ، 4 اسطوانات القوة 180 حصان عند 6,000 لفة في الدقيقة، و عزم الدوران: 232 نيوتن متر عند 4,000 لفة في الدقيقة، و ناقل الحركة أوتوماتيك دبل كلتش 6 سرعات، و نظام الدفع أمامي.

بينما المحرك الثالث ياتى بسعة 2.2 لتر، و عدد الأسطوانات 4، و قوة 202 حصان عند 3,800 لفة في الدقيقة، و عزم الدوران 441 نيوتن متر عند 1750 – 2750 لفة في الدقيقة، و ناقل الحركة أوتوماتيك دبل كلتش 8 سرعات، و نظام الدفع كلي .

كما تأتي المقصورة الداخلية للسيارة بشاشة المعلومات والترفيه لمسية 10.25 بوصة وشاشة السائق رقمية بالكامل 12.3 بوصة، ويوجد برجكتور المعلومات على الزجاج الأمامي.

وتضم السيارة كيا سورينتو موديل 2023، عدد من أنظمة الأمان من بينها أنظمة مساعدة السائق المتقدمة: مساعد تجنب التصادم الأمامي، مراقبة المنطقة العمياء مع عرض المنطقة العمياء في شاشة السائق، مثبت السرعة المتكيف، ومساعد تتبع المسار، وكاميرا رؤية محيطية 360 درجة.

وتتوفر السيارة بالأسعار الآتية:

– فئة LXمحرك 4 سلندر 2.5 لتر بسعر 139,148 ريال

– فئة LX محرك 6 سلندر 3.5 لتر بسعر 147,198 ريال

– فئة LXمحرك 2.2 لتر ديزل بسعر 150,648 ريال

– فئة EX M1محرك 6 سلندر 3.5 لتر بسعر 160,998 ريال

– فئة EX L1محرك 6 سلندر 3.5 لتر بسعر 193,198 ريال