أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أن المملكة تشهد تقدمًا ملموسًا في تحقيق مستهدفات⁧‫ رؤية 2030‬، بين القطاعات الحكومية والخاصة.

وقال الجدعان خلال حديثه على هامش مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك:” حققنا نتائج اقتصادية إيجابية أبرزها تنويع الموارد وتحسين النشاط الاقتصادي .”