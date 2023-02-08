أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أن المملكة تشهد تقدمًا ملموسًا في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، بين القطاعات الحكومية والخاصة.
وقال الجدعان خلال حديثه على هامش مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك:” حققنا نتائج اقتصادية إيجابية أبرزها تنويع الموارد وتحسين النشاط الاقتصادي .”
فيديو | وزير المالية محمد الجدعان: تشهد المملكة تقدما ملموسا في تحقيق مستهدفات #رؤية_2030#مؤتمر_الزكاة_والضريبة_والجمارك#الإخبارية pic.twitter.com/AFjRJlde3j
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 8, 2023
فيديو | وزير المالية: حققنا نتائج اقتصادية إيجابية أبرزها تنويع الموارد وتحسين النشاط#مؤتمر_الزكاة_والضريبة_والجمارك#الإخبارية pic.twitter.com/a8glXrzQw1
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 8, 2023
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